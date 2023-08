Francesco Buzzurro torna ad esibirsi in città: concerto al teatro della Panoramica dei templi

Francesco Buzzurro, il chitarrista italiano definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta”, torna ad esibirsi ad Agrigento presentando il suo live dal titolo “One Man Band”.

Appuntamento il 29 agosto alle 21 al teatro della Panoramica dei templi, di fronte alla sede del Parco archeologico (casa Sanfilippo). Apprezzato in tutto il mondo per il suo approccio “orchestrale” alla chitarra e uno stile trasversale che fonde il mondo classico con il jazz e la musica popolare, Francesco Buzzurro propone grandi successi di artisti come Gershwin, Chick Corea, Django Reinhardt e Jobim, da lui riarrangiati in modo assolutamente originale, oltre ad alcuni brani di sua composizione tratti dal suo ultimo album “Il quinto elemento”.