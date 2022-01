Musica dal vivo a OceanoMare, sul palco il “Flower Jam Trio”

Torna l'appuntamento con la musica dal vivo ad Oceanomare, sulla sesta spiaggia del Viale delle Dune a San Leone, con un progetto che unisce le hit pop/rock di ieri e di oggi reinterpretate in chiave reggae. Si tratta del "Flower Jam Trio" che si esibirà giovedì 20 gennaio a partire dalle 22,30 per un evento promosso come sempre da AgriSound.

La mini band è composta da Viviana Cordò (voce), Massimo Caruso (tastiere) e Cristian Falzone (batteria). L'ingresso è gratuito ma consentito ai soli possessori di green pass e durante il concerto è necessario rimanere seduti prenotando un tavolo (massimo 4 persone).