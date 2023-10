“Festalunga Band”: i primi concerti del nuovo progetto musicale del cantante “Brucio”

Indirizzo non disponibile

Il 28 ottobre a Canicattì all'"Adenzia" e poi il 4 novembre al "Clock Tower" di Cianciana ci saranno i primi 2 concerti della “Festalunga Band”, il nuovo progetto musicale del cantante Paolo “Brucio” Festalunga, ex leader dei “Cammurria”. “Difficile stare lontani dal palco, difficile stare lontani dalla musica”, dice il leader del gruppo che è tornato in scena con una formazione inedita. “Il nome del progetto - spiega Paolo - non indicherà solo la persona che lo ha creato, ma il modo di essere, di fare e vivere la musica dove il termine “Festalunga” significherà ‘festa totale’. Ritmi ska, reggae, latini, sperimentazione e un groove avvolgente saranno i pilastri di un progetto che vede la collaborazione di tanti musicisti di spessore. Ma anche la lavorazione alla nuova stagione 2024 e al ‘Festalunga Tour’.