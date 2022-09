Fabio Concato canterà al teatro Pirandello, nuova tappa del “Musico ambulante tour”

Non solo Baglioni, che ha fatto “sold out” in pochi minuti per il suo concerto in programma il 18 novembre, ma anche Fabio Concato. Il cantautore milanese si esibirà al teatro Pirandello sabato 10 dicembre per una nuova tappa del suo “Musico ambulante tour”.

Fabio Concato condurrà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti.

Con lui i suoi amici musicisti Ornella D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre).

"Musico Ambulante Tour 2022" è l'occasione per ascoltare non solo i grandi successi di Concato ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio: da "Domenica bestiale", "Fiore di Maggio", "Guido piano", "Rosalina" a "051222525","Sexi tango", "Gigi" e tanti altri ancora.

I biglietti saranno messi in vendita online giovedì 15 settembre a partire dalle 16. Sarà possibile acquistarli su www.anyticket.it oppure direttamente sul sito del teatro Pirandello all’indirizzo www.fondazioneteatropirandello.it.

Il botteghino è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 18,30. Si può contattare telefonando allo 0922 590220.