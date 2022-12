Musica sperimentale da ascoltare anche sdraiati: un concerto “diverso” nella chiesa di San Pietro

Si chiama “Experimental Frequency” il concerto in programma il 20 dicembre alle 21 nella chiesa di San Pietro - Spazio Temenos di Agrigento in via Pirandello.

Per la prima volta in tale contesto il pubblico sperimenterà un viaggio astrale fra sonorità etniche meditative attraverso strumenti non convenzionali come il sitar indiano, didgeridoo, campane tibetane, strumenti artigianali, tamburi africani, basso e tanto altro ancora.

Sarà un vero e proprio viaggio interiore dell'anima, un evento unico nel suo genere all'interno di una chiesa storica. I protagonisti del concerto saranno Amedeo Maniglia (didgeridoo), Vito Gervasi (bass guitar), Riky Ragusa (pistar e micro sax) e Adriano Carnabuci (percussioni e campane).

Bisogna prenotare entro il 19 dicembre sera inviando un messaggio su whatsapp. Sarà un evento dove ognuno potrà comodamente sedersi o sdraiarsi e per questo è richiesto che ogni partecipante deve provvedere a portare con sé tappetino, cuscino, copertina da meditazione per potersi godere a pieno la serata.

Il numero a cui scrivere è il 388 3491058.