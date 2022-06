Tempio di Giunone, torna la musica dal vivo con il concerto “Ethnos”: sul palco i Quartet Folk con i Capocotta e i Cantunovu

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna la musica dal vivo ai piedi del tempio di Giunone: l’appuntamento è l’11 giugno con il concerto “Ethnos” a cura dell’associazione ”Antiche tradizioni popolari”. Aprono la manifestazione i ”Capocotta”, band nata d Agrigento durante il periodo di lockdown e reduce dalla sua prima produzione discografica: una demo con 5 brani inediti. Il background del gruppo, per sua natura eterogeneo, mette in correlazione una scrittura di matrice per lo più intimistica e di stampo cantautorale con le sonorità tipiche del rock alternativo e melodie dal carattere spiccatamente popolare. Sul palco, a seguire, i Cantunovu, gruppo nato a Siracusa nel 1980 con l’obiettivo principale di riscoprire e valorizzare la musica delle tradizioni popolari siciliane. I Cantunovu presentano un folk d’autore e la loro proposta di musica etnica custodisce le antiche filologie della tradizione insulare esaltando, allo stesso tempo, la poetica e la matrice culturale Mediterranea.

Chiudono i Quartet Folk, gruppo di musica popolare siciliana ormai celebre nel territorio, con Antonio Cannella, Dario Mantese, Francesco Carnabuci, Gerlando Barbadoro. I Quartet Folk si sono costituiti nel luglio del 2014 per riproporre alle nuove e vecchie generazioni i ”cunti” e i canti della tradizione folcloristica siciliana, contaminando la poesia dialettale con nuove “colorazioni” interpretative grazie a piccole varianti strumentali.