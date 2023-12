Concerto di Natale della Toscanini big band al "Pirandelo" e al cine-teatro Lupo

Domani, alle ore 18, al teatro Pirandello. Lunedì, alle 20, al cine-teatro Lupo di Ribera. Sarà “Christmas concert" a cura del

conservatorio di musica “Arturo Toscanini” di Ribera, in collaborazione con la fondazione teatro Pirandello di Agrigento, il Comune e Rotary club di Ribera. Sul palco salirà la Toscanini big band, diretta da Giacomo Tantillo. Vi sarà anche la partecipazione del coro dell’istituto superiore Francesco Crispi di Ribera.

La Big band del conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera è nata da un progetto artistico realizzato dal maestro Giacomo Tantillo,docente titolare dei corsi accademici di tromba e tromba jazz del conservatorio nonché artista Yamaha e concertista di fama nazionale ed internazionale. Sotto la direzione del maestro Tantillo sono protagonisti, in qualità di solisti e musicisti d’orchestra, i giovani e giovanissimi studenti del dipartimento jazz del conservatorio che vanta già, oltre a prestigiosi premi in concorsi nazionali, importanti produzioni e collaborazioni in eventi internazionali (trasmessi in diretta su RaiPlay e sul canale dell’Europa) accanto ad artisti di chiara fama come Paolo Fresu, Enrico Rava, Javier Girotto, Paolo Damiani, Daria Biancardinonché numerose partecipazioni a festival importanti quale Festa della musica europea, Sicilia jazz festival ed eventi di eccezionale rilevanza patrocinati dalla commissione europea, dal ministero della Cultura e dalla Regione Siciliana sotto l’egida del ministero dell’Università e della Ricerca.

Il doppio evento è organizzato in occasione delle festività natalizie ed è frutto di una coproduzione realizzata con il supporto del conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e della fondazione teatro Pirandello di Agrigento, in sinergia di intenti tra i vertici delle rispettive istituzioni.

Il programma comprende brani di differenti stili del repertorio jazzistico, standard e speciali arrangiamenti di brani natalizi.

Il direttore di produzione è Simone Piraino, artistico: Mariangela Longo, direttore del Conservatorio: Riccardo Ferrara e presidente del Conservatorio: Giuseppe Tortorici.