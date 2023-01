“Baptismus Iesu”: concerto d’inizio anno nella chiesa di San Gregorio con il coro polifonico “Free Melody”

Domenica 10 gennaio alle 19,45 la chiesa di San Gregorio di Agrigento ospiterà il concerto “Baptismus Iesu”, eseguito dal coro polifonico ”Free Melody” accompagnato dall’orchestra da camera “Demetra”. A dirigere sarà il maestro Antonio Cusumano.

Un repertorio di brani natalizi che conferma ancora una volta come l’accademia, con il suo coro e la sua orchestra, nel corso degli anni sia diventata un punto di riferimento per l’attività culturale e musicale nel territorio agrigentino, confermata anche dal “tutto esaurito” in occasione di ogni loro esibizione . Un’attività svolta non solo in campo artistico ma anche in quello formativo con la realizzazione della quarta edizione del master di formazione orchestrale e corale che, cominciato lo scorso ottobre, si concluderà a maggio con uno stage formativo.