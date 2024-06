Musica dal vivo sul lungomare, il "Libeccio" ospita il concerto di Ciaudà

Venerdì 14 giugno alle 22 appuntamento al “Libeccio Sea Restaurant”, sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone (ex La Perla), per una serata dedicata alla musica dal vivo. Sul palco il progetto tutto siciliano che si chiama “Ciaudà”, reduce, tra l’altro, dalla pubblicazione del videoclip del nuovo singolo “Idda”. Dall’ascolto di questo brano è possibile comprendere l’impronta musicale di “Ciaudà”, ovvero il tentativo di unire la tradizione della tarantella all'innovazione dell'elettronica in 432 Hz, la frequenza che fa vibrare l’anima.