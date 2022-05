Musica dal vivo, il rock alternativo della band “Capocotta” in via Atenea

Concerto della band “Capocotta” sabato 21 maggio alle 22 al “Bucolic” in via Atenea. La band nasce ad Agrigento in pieno lockdown e in circostanze quasi causali quando Gabriele, cantautore e arrangiatore, pone all’attenzione del batterista Luca alcuni dei suoi brani.

Dopo varie entrate e uscite di scena la band si consolida con Davide alla seconda chitarra e Sara al basso e altra voce. Nel 2022 si dedicano alla loro prima produzione in studio: una demo di 5 brani inediti. Il loro background, per sua natura eterogeneo, mette in correlazione una scrittura di matrice per lo più intimistica e di stampo cantautorale con le sonorità tipiche del rock alternativo e melodie dal carattere spiccatamente popolare.