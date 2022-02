Musica dal vivo, OceanoMare ospita il “Blue Bag Trio”

Concerto del giovedì sera ad OceanoMare, sulla sesta spiaggia di San Leone, il 3 febbraio alle 22,30. La rassegna promossa da AgriSound propone il live del “Blue Bag Trio”, un progetto che, dopo alcuni anni trascorsi suonando in giro per il mondo, è rientrato in Sicilia.

“Una piccola valigia blu come l’oceano che ci ha ospitati, il contenitore dei suoni, delle canzoni e dei ricordi, di luoghi e culture ricche di fascino”: è questo lo spirito dello spettacolo musicale che rende omaggio alle voci che hanno scritto o interpretato alcune delle pagine più profonde della musica internazionale.

Canzoni eseguite da Roberta Zitelli (voce), Marco Alessi (chitarra) e Cristian Falzone (percussioni).

Ingresso gratuito con obbligo di esibire il green pass e prenotazione tavolo (al concerto si può assistere rimanendo seduti) nel rispetto delle normative anti-Covid.