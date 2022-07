I concerti al Belvedere Kainon illuminati dal faro: arriva la band “The Bitter Birds”

Nuovo appuntamento con la musica dal vivo al Belvedere Kainon di Realmonte, al faro di Capo Rossello.

Giovedì 7 luglio alle 20 ci sarà la band “The Bitter Birds” con il locale che aprirà al pubblico già alle 18:30 ad ingresso libero.

“The Bitter Birds” è un gruppo rock composto da Salvo Butera alla batteria, Angelo Vaccarella al basso, Dario Caci alla chitarra e Vittorio Virone alla voce. Proporranno il loro repertorio rock/pop con brani tra i più noti della storia della musica: dai Beatles ai Rolling Stones, dai Police a Jimi Hendrix passando per i Doors e arrivando fino ai giorni nostri, U2, The Black Keys e tanto altro. Dal promontorio si ammira un panorama mozzafiato sorseggiando drink o gustando panini gourmet e fritture di pesce. Un luogo in cui si trova il caratteristico faro di Capo Rossello che è praticamente possibile toccare con mano, ma soprattutto una delle location scelte dalla produzione di “Makari” per l’episodio “Il delitto di Kolymbethra” che ha avviato la seconda stagione della serie tv con Claudio Gioè, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, che racconta le avventure di Lamanna e Piccionello. L’episodio è andato in onda su Rai Uno lo scorso inverno. Info 320 843 982.