Festa di San Giuseppe a Favara, c’è il concerto di Anna Tatangelo

Si chiude in bellezza la festa di San Giuseppe a Favara, lunedì 28 agosto, con il concerto di Anna Tatangelo in piazza Cavour alle 21,30. La cantante torna in provincia di Agrigento a un anno di distanza dal su ultimo concerto che si svolse nella città dei templi in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Catena a Villaseta.

Anna Tatangelo è diventata nota al grande pubblico con la vittoria del Festival di Sanremo 2002, nella sezione “Giovani”, con la canzone “Doppiamente fragili”. Ad oggi risulta la più giovane vincitrice sul palco dell’Ariston: aveva solo 15 anni. Ha inciso più di 100 canzoni e pubblicato 8 album d'inediti incidendo anche delle cover. L’ultimo album è del 2021 e si intitola “Anna zero”.

A dicembre del 2006 è stata resa nota la sua relazione con il cantante Gigi D'Alessio, iniziata a febbraio del 2005. La coppia ha avuto successivamente un figlio di nome Andrea, nato il 31 marzo 2010. Dopo un lungo periodo di crisi i due hanno annunciato la fine della loro relazione il 3 marzo 2020. Nel settembre dello stesso anno ha iniziato una nuova relazione con il rapper Livio Cori, resa pubblica nell'estate 2021 e terminata ad inizio settembre 2022. Dal 2023 è legata sentimentalmente al modello Mattia Narducci.