Estate ancora con pochi concerti programmati, ma dopo Ferragosto arriva Alfa

L’estate 2024, salvo sorprese dell’ultimo minuto e molto improbabili a questo punto, non regalerà la carrellata di concerti vista nel 2022 e nel 2023 a Piano San Gregorio sotto la collina dei templi. Basti pensare che l’anno scorso, proprio in concomitanza con la ricorrenza del 2 giugno, al teatro Valle dei templi già si esibivano i Modà mentre oggi cresce l’erba. Tutto tace, soprattutto a causa dell’aumento dei canoni di locazione dei siti archeologici per i grandi eventi, stabilito da un decreto del ministero dei Beni culturali. Costi lievitati che hanno scoraggiato gli organizzatori.

E dopo le certezze rappresentate da “Festivalle” ed “Ellenic music festival”, che nonostante tutto ci saranno creando un cartellone estivo che altrimenti rimarrebbe arido, arriva la conferma del concerto di Alfa. Si tratta del secondo appuntamento di una mini rassegna che si svolgerà allo Sport Village in contrada Chimento, a poche centinaia di metri dalla strada della Mosella. Una location che per l’occasione è stata ribattezzata “Live Arena”.

Alfa canterà il 23 agosto mentre l’altro concerto già confermato in precedenza è quello del rapper Tony Effe (unica data in Sicilia) che si esibirà il 7 agosto. Due appuntamenti, dunque, che porteranno sul palco dello Sport Village artisti giovani per un pubblico altrettanto giovane. Per entrambi gli artisti è un momento magico. Tony Effe ha pubblicato da poco l’album “Icon” con quasi tutte le canzoni che figurano tra le più ascoltate nelle varie piattaforme di streaming musicale.

Alfa terrà il suo concerto ad Agrigento il giorno dopo aver compiuto 24 anni. Cresciuto nel quartiere genovese di Quarto dei Mille, a 8 anni ha cominciato a studiare chitarra e pianoforte. Ma è il rap a rivelarsi subito la sua grande passione, tant’è che da adolescente partecipava alle gare di freestyle nella sua città. La sua è una storia in cui tantissimi ragazzi si rispecchiano: timido, sovrappeso e bullizzato, ha trovato il suo riscatto grazie alla musica. Dopo il diploma di maturità classica ha cominciato a studiare medicina ma ha deciso di lasciare tutto per dedicarsi totalmente alla carriera musicale. Il suo primo singolo risale al 2018 e si chiama “Dove sei?”. Poi arrivano “Prima o poi”, “Tempo al tempo”, “Testa tra le nuvole” e “Cin cin” che viene certificato disco di platino. Il disco d’oro arriva invece grazie a “Wanderlust!”. Ha duettato con Tecla nella hit “Ti amo ma” che nel 2021 ha ottenuto un discreto successo. I due hanno anche inciso il singolo “Faccio un casino”.

Ma è nell’estate del 2023 che spiazza tutti con il tormentone “Bellissimissima” raggiungendo il quarto posto nella classifica italiana. Una canzone entrata di diritto tra quelle che si canticchiavano in spiaggia da giugno a settembre. La consacrazione arriva a Sanremo 2024 con “Vai!”: solo un decimo posto nella classifica generale ma tra i brani di maggior successo a livello discografico di tutto il Festival. Ora è il momento dell’album "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, che da il titolo anche all’attuale tour.

Biglietti disponibili qui.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.