Festa di San Giuseppe a Siculiana, sabato sera concerto di Aleandro Baldi

“Non mi serve niente” è il titolo del tour di Aleandro Baldi che sabato 6 luglio farà tappa a Siculiana, in piazza Umberto I alle 22, in occasione della festa di San Giuseppe.

Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per i successi dei primi anni Novanta: nel 1992 vinse il Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte” con la celebre “Non amarmi” in coppia con Francesca Alotta. All’epoca questa canzone ebbe un incredibile successo, divenuta un evergreen della musica italiana, tanto da essere poi tradotta in spagnolo ed interpretata alcuni anni dopo da Jennifer Lopez e Marc Anthony. A Sanremo Aleandro Baldi c’era già stato nel 1986 classificandosi secondo, sempre nella sezione “Nuove proposte”, con la canzone “La nave va”.

Nel 1994 ha poi vinto il Festival nella sezione “Campioni” con il brano “Passerà”. Curiosamente, anche la categoria “Nuove proposte” del ‘94 venne vinta da un artista toscano e non vedente come lui, un ancora sconosciuto Andrea Bocelli con “Il mare calmo della sera”.

Nel 2014 è stato ospite fisso, per 14 puntate, a “Domenica in” partecipando alla gara canora “Ancora volare”: 8 coppie formate da big della canzone italiana e giovani talenti si sfidavano interpretando successi contemporanei e del passato.