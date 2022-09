Festa della Madonna delle Grazie, concerti in piazza con i “Malarazza” e l’orchestra “Luna rossa”

Sabato 17 settembre, alle 21,30 a Grotte in piazza Umberto I, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, è previsto il concerto della band “Marlarazza 100 per cento terrone”. Melodie coinvolgenti e ricche di sonorità tipiche siciliane con arrangiamenti in chiave moderna.

Il giorno dopo, domenica 18 alle 22 nella stessa location, secondo appuntamento con l’orchestra ”Luna rossa” per il tributo a Renzo Arbore: i brani più celebri del “Maestro” che omaggia la musica napoletana e non solo, pieni di poesia ma anche di grande ironia e leggerezza.

La direzione artistica è di Sandra Licata.