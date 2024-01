"Con il vostro irridente silenzio": Fabrizio Gifuni legge le lettere di Aldo Moro al Palacongressi

"Con il vostro irridente silenzio” è lo spettacolo di Fabrizio Gifuni che apre ufficialmente il “Palacongressi Festival” al Villaggio Mosè. Appuntamento mercoledì 31 gennaio alle 20,30 proprio al Palacongressi per uno evento che vedrà Fabrizio Gifuni assoluto protagonista sul palco dopo la sua acclamata interpretazione di Aldo Moro nel film di Marco Bellocchio “Esterno notte”. Si tratta dell’unica tappa in Sicilia.

Gifuni leggerà le lettere che lo statista ucciso dalla Brigate Rosse aveva scritto durante la sua lunga prigionia. Per la sua interpretazione cinematografica ha vinto nel 2023 tutti i principali riconoscimenti della stagione: David di Donatello come miglior attore protagonista, Nastro d’Argento – grandi serie, Premio Vittorio Gassman, Premio Elio Petri, Premio Flaiano e Pellicola d’oro.

“Con questo spettacolo - spiega l’attore - si cerca di capire se questa specie di meteorite che viene da un altro tempo e da un altro spazio, che sono le parole e le carte di Aldo Moro scritte nei 55 giorni di prigionia, sia ancora in grado di produrre un’emozione, una temperatura, un campo magnetico capaci di toccare profondamente i nostri corpi. E’ previsto un prologo in cui racconto la storia di queste carte e molto sinteticamente la storia di quegli anni. Proprio per dare la possibilità, a chi non c’era o non lo ricorda, magari ad un ragazzo di 15-18 anni, di entrare in questa storia, di non sentirsi escluso, di non sentirsi distante, come se queste cose fossero accadute chissà quanto tempo fa. E devo dire che il teatro in questo è miracoloso perché riesce a fare, alcune volte, qualcosa che la scuola fatica a realizzare: un vero coinvolgimento emotivo”.

I biglietti costano 10 euro (poltrona terzo settore); 15 euro (poltrona secondo settore); poltrona gold 25 euro. Gli studenti pagano 10 euro in secondo settore o 15 euro in poltrona gold.