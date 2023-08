“Omaggio corale” per i 101 anni del maestro Nino Bellomo: serata dedicata al decano degli attori nostrani

Lunedì 21 agosto alle 21, al Caos presso l’anfiteatro del Parco letterario “Luigi Pirandello”, è in programma una serata celebrativa dedicata ai 101 di Nino Bellomo, decano degli attori agrigentini.

Una festa con tutti gli artisti in scena e con tanti amici in platea: attori, musicisti, folk singer, poeti, artisti del mondo del folclore, scrittori, drammaturghi, ballerini, coristi, performer, pittori, scultori, scenografi, registi, filmaker, fotografi, direttori artistici per un “omaggio corale”.

L’evento figura nel programma dell’edizione 2023 del Pirandello Stable Festival di Mario Gaziano.