“Nella tradizione il futuro”: 3 giorni dedicati al ricordo degli eroi della Guardia di finanza

Le sale espositive della torre Carlo V di Porto Empedocle ospiteranno l’evento intitolato “Nella tradizione il futuro” il 28, 29 e 30 giugno, legato ai 250 anni dalla fondazione della Guardia di finanza. Si tratta di un percorso storico rievocativo dedicato agli eroi del Regio dragamine R. D. 36 della Guardia di finanza. Il pubblico potrà visitarlo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

La mostra sarà preceduta da due cerimoniali in programma giovedì 27 giugno. Il primo si svolgerà alle 11,30 alla torre Carlo V di Porto Empedocle. Il secondo alle 17,30 nella caserma del Comando provinciale della Guardia di finanza in via Atenea.

La storia

Il dragamine R. D. 36, con tutto il suo equipaggio al comando del tenente di vascello Giuseppe Di Bartolo fu protagonista di un atto eroico durante la seconda guerra mondiale. Durante la sua attività fece tappa anche a Porto Empedocle e per questo la città ha voluto dedicargli un tributo. Il dragamine, armato da personale della Guardia di finanza, venne attaccato nella notte del 20 gennaio 1943 da preponderanti forze navali nemiche, correva incontro all'avversario nell'eroico intento di colpire e salvare le altre unità della formazione fino a trovarsi a portata delle proprie modestissime armi di bordo. Aperto il fuoco, cercava di arrecare al nemico la maggior possibile offesa continuando a sparare. Venne colpito più volte fino a quando fu costretto a soccombere nell'impari lotta inabissandosi con il comandante e l'intero equipaggio. E’ stato un sublime esempio d’indomabile spirito aggressivo, di sovrumana determinazione e di dedizione al dovere fino al supremo sacrificio. Lo stendardo del dragamine R.D. 36 e il comandante Di Bartolo vennero decorati con la medaglia d’oro al valor militare.

L'attività bellica dell'unità fu di ben 317 missioni di dragaggio esplorativo ed esecutivo, di ricerca, distruzione o recupero di mine alla deriva, di trasporto uomini e materiali nelle isole Egadi percorrendo complessivamente 18.709 miglia per 2.766 ore di moto e subendo, all’alba del 21 agosto 1941, un duro attacco aereo mentre, in collaborazione col dragamine ausiliario R.189 (Santa Gilla), si trovava intento ad operare in una missione di dragaggio a sciabica nelle acque al traverso di Pozzallo. Nell'azione cadde eroicamente il comandante, il brigadiere Francesco Mazzei, e due membri dell’equipaggio. L’unità, seppur danneggiata, riuscì a rientrare in porto.

Il 4 settembre 1942 il dragamine venne trasferito a Tripoli prestando servizio in quelle acque sino alla vigilia della caduta della città, compiendo missioni di dragaggio, vigilanza antisom e scorte a piccoli convogli. Il 19 gennaio 1943, in sezione con altre due unità, si diresse verso la Sicilia ma a circa 20 miglia a levante di Zuara venne intercettata da due cacciatorpediniere britannici.

L’R.D. 36, posto al comando del maresciallo della Guardia di finanza ramo mare Aldo Oltramonti, nell'intento di permettere alle due unità sezionarie di porsi in salvo sulla vicina costa, attaccò decisamente i caccia avversari ma le precise salve di questi nonché l'enorme superiorità di fuoco sviluppato colpirono ed affondarono le tre piccole imbarcazioni. Alcuni superstiti raggiunsero la costa a nuoto mentre altri, recuperati in mare, vennero sbarcati a Sfax.