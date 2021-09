Torna lo Sciacca Comics: l'11 e 12 settembre spazio al festival del fumetto

Torna la fiera del fumetto a Sciacca. A promuoverla, ancora una volta, sarà l’associazione culturale Sciacca Musicarte 33, con il patrocinio del Comune di Sciacca ed in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e Spettacolo.

L’evento si svolgerà sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 presso l’atrio inferiore del Comune di Sciacca. L’ingresso è gratuito e l’inizio della manifestazione è previsto per le ore 17:30: sarà comunque necessario esibire il biglietto d’ingresso (che è possibile prenotare gratuitamente sul sito eventbrite.it o seguendo il link presente sulle pagine social della manifestazione).

La serata di Sabato 11 Settembre inizierà con le esibizioni di Bodypainting, previste per le ore 18:00; a seguire, alle ore 20:15, la proiezione del video-tributo alla prima edizione dello Sciacca Comics; alle ore 20:30 si proseguirà con il Lightsaber Academy Show, mentre alle ore 21:30 sarà la volta della gara di doppiaggio curata dal nostro Joe Prestia. In chiusura, alle ore 22:30, il coinvolgente gioco Dottor Why.

La seconda serata, Domenica 12 Settembre, rinnoverà l’esibizione di Bodypainting a partire dalle ore 18:00; alle ore 19:00 sarà il momento del Cosplay contest, in cui sarà possibile ammirare la bellezza dei costumi degli eroi Marvel e non solo; alle ore 20:15 di nuovo Lightsaber Academy Show ed a seguire l’esibizione degli Zero to Hero, cover band Disney. Alle ore 22:00, si svolgerà la seconda gara di doppiaggio. Poi chiusura con una nuova sfida Dottor Why alle ore 23:00.

L’ingresso alla seconda edizione dello Sciacca Comics 2021 sarà libero e gratuito,