“Come contrastare i femminicidi”: incontro con Filomena Lamberti, la prima donna sfregiata con l’acido in Italia

Mercoledì 17 gennaio alle 9,30, nell'aula magna dell'istituto “Nicolò Gallo” in via Quartararo ad Agrigento, è in programma il convegno dal titolo “Come contrastare i femminicidi. Analisi e proposte”, organizzato dal Comitato unico di garanzia del Libero consorzio e del settore pari opportunità presieduti da Maria Antonietta Testone.

All’evento interverranno, oltre alla dottoressa Testone, la dirigente dell'istituto Gallo Giovanna Pisano e la psicologa del Centro antiviolenza “Linea rossa” Estella Celentano.

Ospite della manifestazione sarà Filomena Lamberti, autrice del libro “Un'altra vita”. La donna, originaria di Cava dei Tirreni, nel 2012 venne sfigurata con una bottiglia di acido dal marito dal quale voleva separarsi. E’ stata la prima donna sfregiata con l’acido in Italia

Al convegno prenderanno parte gli studenti dell'istituti Gallo e Sciascia.