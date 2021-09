Torna "Collegamenti", il Festival della Legalità: ecco il programma

Torna per una nuova edizione "Collegamenti", il Festival della Legalità che si terrà a Canicattì, all'interno del centro culturale San Domenico dal 21 al 25 di settembre.

Cinque giornate, con un ricco calendario di workshop, eventi ed appuntamenti, che “saranno capaci di trasmettere positività, energia ed armonia”, come ha evidenziato Andrea Di Pasquali che ha curato il progetto grafico di "Collegamenti"

Il programma

Martedì 21

Ore 19. INCONTRO “Come vediamo e come lo scriviamo” con Simone Olivelli (MeridioNews) , Manuela Modica (Il Fatto Quotidiano), Eugenia Nicolosi (La Repubblica) e Gioacchino Schicchi (Agrigentonotizie.it).

Ore 20,30. TEATRO Simu e Pùarcu di e con Angelo Colosimo. Regia di Roberto Turchetta. CONSIGLIATO AD UN PUBBLICO ADULTO.

Ore 22. MUSICA Peppe Lana in concerto, proiezione del video "Libertà" e incontro con il regista Gianni Cannizzo.

Mercoledì 22

Ore 19. INCONTRO “Fa bene Sicilia” con Marilisa Della Monica (L’Amico del Popolo - Avvenire) e Daniela Avanzato.

Ore 20,30. TEATRO Circo Contemporaneo "Di Pezza". Compagnia Red One Duo.

Ore 22. MUSICA Alessio Bondì in concerto.

Giovedì 23

Ore 18. INCONTRO “Mi hanno ucciso da vivo" con Ignazio Cutrò (imprenditore-testimone di giustizia) e Nicla La Torre.

Ore19,30/23,30. PERCORSO DI IMMERSIONE SONORA "La Strada" ideazione e coordinamento Simone Luglio.

Venerdì 24

Ore 19. INCONTRO “L’attività dell’antimafia regionale” con Claudio Fava”

LETTURA DRAMMATIZZATA “La grande menzogna. Il depistaggio di via D’Amelio” - Drammaturgia sugli atti della commissione antimafia dell’ Ars.

Ore 20,45. TEATRO “L’ultima estate” di Claudio Fava, regia di Chiara Callegari, con Simone Luglio e Giovanni Santangelo.

Ore 22. MUSICA “I siciliani” di Cettina Donato e Ninni Bruschetta.

Sabato 25

Ore 19. INCONTRO "Che fine ha fatto la magistratura" con il pubblico ministero Gaetano Paci e i giornalisti Alan Scifo (La Repubblica, L'espresso) e Salvo Palazzolo (La Repubblica).

Ore 20,30. TEATRO Dance me to the of the world vol. II con performance dei partecipanti al workshop diretto da Lucia Cammalleri.

Ore 22. MUSICA Rita Botto in concerto, accompagnata da Alexandra Dimitrova, Carlo Cattaneo, Giuseppe Finocchiaro.

Workshop

21 settembre – ore 18/19,30. Teatro fisico “Agire in scena” diretto di RedOneDuo (15-99 anni).

21-22-23 settembre – ore 15/16,30. Teatro “Spazio corpo voce” diretto da Chiara Callegari (6-10 anni).

21-22-23 settembre – ore 16,45/18,15. Teatro “Spazio corpo voce” diretto da Chiara Callegari (11-14 anni).

20-21-22-23-24 settembre – ore 16/18. “Dance me to the of the world vol. II” diretto da Lucia Cammalleri (15-99 anni)

24 settembre – 16,30/18. “Scrittura creativa” diretto da Claudio Fava.

L’accesso al festival sarà garantito solo in presenza di certificazione verde Covid-19 (Green pass). Verranno rispettate tutte le normative anti-contagio attuali. Il numero dei posti sarà limitato e sarà possibile prenotare il proprio ingresso al seguente link: