Teatro da camera al Circolo Empedocleo, in scena “Rien de rien - Amori senza confini”

Nuovo appuntamento della rassegna “Teatro da camera” al Circolo Empedocleo di Agrigento con la direzione artistica di Giuseppe Adamo e Mario Gaziano. Venerdì 22 aprile andrà in scena “Rien de rien - Amori senza confini", spettacolo dal mondo di Jaques Prèvert ed Edith Piaf. Sarà una performance tra recitazioni, canti e video: una vera e propria full immersion nelle pieghe dell’amore. E' ideato e diretto da Mario Gaziano con la partecipazione straordinaria del soprano Caterina Pistone e della pianista Isabella Di Salvo.

Ultimo atto della rassegna venerdì 13 maggio con Lillo D’Aleo in "Antonio De Curtis, in arte Totò". Ingresso gratuito con prenotazione preventiva fino al giorno antecedente lo spettacolo. I posti non prenotati restano disponibili a pubblico non prenotato. In entrambi i casi l'inizio degli spettacoli è fissato alle 18,45.