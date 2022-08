“In nome della legge”, nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica

Nuovo appuntamento nel chiostro del Museo Archeologico “Pietro Griffo” per il ciclo di spettacoli cinematografici a cura di Beniamino Biondi. Appuntamento giovedì 4 agosto alle ore 21:00, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

In proiezioni il film “In nome della legge” diretto da Pietro Germi, tratto dal romanzo autobiografico Piccola pretura del magistrato Giuseppe Guido Lo Schiavo e girato nella cittadina di Sciacca, in provincia di Agrigento.