Film da godersi in spiaggia, ecco la rassegna “Cinema ammare”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si comincia con un film per famiglie, un classico adorato dai bambini per più generazioni: “Il re leone” del 1994 che oggi è considerato un classico. Si chiama “Cinema ammare” la nuova rassegna cinematografica che ha la peculiarità di proporre proiezioni direttamente in spiaggia, a pochi passi dalle onde del mare.

Il primo appuntamento è lunedì 28 agosto alle 21 presso “Nodo ammare”, a Realmonte al lido Rossello. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Southmovie”.

Ingresso libero con consumazione obbligatoria.