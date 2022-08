"Cinema al palazzo": al via rassegna alla fondazione Istituto principe di Aragona

Il Comune di Aragona, in collaborazione con l’associazione Rossogialloblu e la Fondazione Istituto principe di Aragona, organizzano e promuovono la rassegna "Cinema al palazzo", affindandone la direzione artistica al critico Beniamino Biondi che ha accolto la proposta creando un cartellone che segue le proposte culturali e ricreative che il progetto persegue.

Tre pellicole: un omaggio a Pietro Germi, che ad Aragona ha girato alcune sequenze di un suo celebre film, e due pellicole che affrontano il rapporto con la natura e con l’identità della terra, secondo prospettive differenti e complementari.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 12 agosto, alla fondazione Istituto Principe di Aragona (Piazza Umberto I, 30), con accoglienza del pubblico a partire dalle 20. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti per l’intera rassegna. Si inizia con il film "Sedotta e abbandonata", ritratto grottesco di certe antiche abitudini della Sicilia e delle forme sociali che le hanno condizionate, come esemplare classico della migliore commedia all’italiana.

"Subito al lavoro dopo le recenti elezioni che hanno riconfermato il mandato del sindaco Giuseppe Pendolino - comment l’assessore alla Cultura Raimondo Chiara -, ho immediatamente iniziato un percorso di dialogo con la comunità ritrovando nel bisogno di cultura una esigenza collettiva. Aragona possiede tutti i requisiti per valorizzare i propri talenti dentro un territorio ricco di storia e di tradizioni, mettendo a rete le associazioni e le istituzioni che promuovono la cultura, in un percorso comune che guardi al tempo lungo che ci attende per dare nuovo beneficio alla comunità".

I prossimi appuntamenti sono previsti, sempre alla stessa ora, per giovedì 18 agosto e per domenica 28 agosto.