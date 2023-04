“Che tipo sei?”: ecco la giornata dedicata alla donazione di midollo osseo e cellule staminali

A Ribera il 28 aprile si svolgerà la giornata di informazione e sensibilizzazione intitolata “Che tipo sei?”. E’ dedicata alla donazione di midollo osseo e di cellule staminali: una giornata in cui parlare, informarsi, conoscere ma soprattutto “tipizzarsi” come il tema dell’iniziativa suggerisce.

La Consulta giovanile del Comune di Ribera promuove il progetto per sensibilizzare e reperire nuovi possibili donatori e donatrici di midollo osseo e di cellule staminali, con l’intento di poter effettuare la tipizzazione del sangue ed entrare a far parte del registro dei donatori Admo.

Questa iniziativa vuole informare sulla possibilità di diventare donatori, soprattutto in età compresa tra i 18 e i 35 anni. La tipizzazione ad oggi realizzata tramite un prelievo ematico periferico, a breve potrà essere effettuata anche mediante un semplice “kit at home”, che può permettere la donazione di midollo osseo per la cura di moltissime malattie del sangue.

Molte volte la donazione rappresenta l’unica speranza di vita per i pazienti che ne sono affetti. La donazione non rappresenta un pericolo per il donatore ed è importantissima perché la compatibilità con il ricevente è molto rara, (solo 1 individuo ogni 100 milapresenta un tasso di compatibilità sufficiente). È cosi che la tipizzazione diventa quindi un’arma fondamentale per allargare il pool di possibili donatori e donatrici ed aumentare le possibilità di trovare un “gemello” geneticamente compatibile.

Il programma dell’iniziativa prevede un primo momento d’informazione con gli studenti delle classi IV e V dell’istituto Francesco Crispi e successivamente un incontro divulgativo, con interventi dei responsabili dell’Associazione Admo, di medici e specialisti locali, rivolto all’intera comunità riberese presso la sala convegni del Comune di Ribera.

Alle 9 incontro con gli studenti presso l’istituto Crispi. Alle 11,30 l’incontro a tema nella sala convegni “Ragusa” con il sindaco Matteo Ruvolo, il vice presidente della Commissione salute all’Ars Carmelo Pace e con Giacomo Cortese, advisor Leo Club Ribera; Giorgio Maugeri, presidente Admo; Massimo Fazio, vice presidente Admo;

Nenè Mangiacavallo, presidente EcuaAgrigento; Domenico Macaluso, dirigente medico dell’unità operativa di chirurgia generale di Ribera; Daniele Merlo, specialista in cardiochirurgia; Andrea Guddemi, medico specialista in urologia e Filippo Triolo, presidente della Consulta giovanile del Comune di Ribera.