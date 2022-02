“L’arte della salvezza”: presentazione del libro dedicato al pittore Marck Art che diventa cittadino benemerito di Favara

Sabato 12 febbraio alle 18, al castello Chiaramontano di Favara, è in programma la cerimonia in cui il pittore Marco Urso, noto con lo pseudonimo “Marck Art”, sarà riconosciuto come cittadino benemerito di Favara. La decisione è stata presa dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla cultura Antonio Liotta. La benemerenza è stata disposta per gli “alti meriti culturali ed artistici e riconoscimenti internazionali nel campo della pittura” ottenuti in questi anni.

In tale occasione sarà anche presentato al pubblico il libro “L’arte della salvezza - Storia favolosa di Marck Art” del giornalista del TG5 Carmelo Sardo.

Parteciperanno il sindaco Antonio Palumbo, il presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, la marchesa e collezionista d’arte Marialda Berlingieri, il magistrato Massimo Russo, oltre naturalmente a Marck Art e Carmelo Sardo.

Alcuni brani del libro saranno letti da Arianna Vassallo e da Ignazio Enrico Marchese, accompagnati dalle note del pianista Salvatore Galante. I lavori saranno coordinati da Antonio Liotta.

“Siamo particolarmente lieti di consegnare questo riconoscimento a Marco - ha detto il sindaco Antonio Palumbo - non solo per il prestigio che ha arrecato in questi anni alla città di Favara, ma come dimostrazione di affetto da parte di una comunità che, negli anni non gli è sempre stata amica”.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Obbligatorio il Green pass.