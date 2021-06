Una galleria d’arte sul web, il Centro culturale Pasolini presenta "Il Viaggio" di Franco Fasulo

Prezzo non disponibile

Dal 18/06/2021 al 28/11/2021

Dal 18 giugno al 28 novembre sul sito on line del centro sarà possibile ammirare, una raccolta di opere che rappresenta un ventennio del lavoro del pittore agrigentino. In attesa di tornare agli eventi in presenza, il Centro Culturale “Pasolini” offre a tutti un “viaggio” nell’opera di un grande artista agrigentino: Franco Fasulo.

A partire dal prossimo 18 giugno, infatti, sul sito on line www.centroculturalepasolini.it sarà possibile godere di una vera e propria mostra “virtuale” delle opere di Fasulo tratta da una raccolta intitolata “Tra la nebbia e il Sole”.

I quadri sono accompagnati da un testo di Giusy Randazzo e da un video del fotografo Tano Siracusa.

“Si tratta - spiega il presidente Maurizio Masone - di un modo per consentire a tutti di fruire dell’arte di un agrigentino eccellente qual è Franco Fasulo, nelle more che le norme anti-Covid ci permetteranno di tornare a ‘vivere’ iniziative di questo tipo”.

“Quelle che saranno fruibili on line - spiega invece Fasulo - sono opere rappresentative di un ventennio di attività artistica, un ‘viaggio’ pittorico compiuto sulle coste atlantiche e mediterranee, scrutando paesaggi e navi, luci e suggestioni restituite successivamente sulle tele. Dai primi dipinti di spiccato senso figurativo agli ultimi ‘Crude Oil Tanker’ liberate dal rigore formale dove prevale una visione di queste grandi navi spiccatamente onirica”. Sabato 19 giugno, sui canali social del Centro culturale il presidente Masone intervisterà Fasulo, di fatto “inaugurando” la mostra che è comunque già fruibile. Da alcune settimane, inoltre, il “Pasolini” ha avviato una campagna di crowfunding finalizzata a sostenere le attività del centro che da anni promuove la cultura ad Agrigento.