Pasolini celebrato al Caos per i 100 anni dalla nascita: secondo appuntamento della rassegna “Teatro-eventi”

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il Parco letterario Luigi Pirandello ospita il secondo appuntamento della prima edizione della rassegna "Teatro-Eventi" dedicata ai grandi anniversari e alle ricorrenze storiche.

In piazzale Caos, nell'area antistante la casa natale di Luigi Pirandello, l'1 marzo alle 17,30 in collaborazione con il Pirandello Stable Festival, è in programma "Nel nome di Pasolini": una proposta cenica molto articolata con recitazioni, video-testimonianze, canti e musiche classiche e leggere con la direzione culturale di Dino Barone e Mario Gaziano.



Prevista la proiezione dei video "Pasolini e il cinema" di Beniamino Biondi, "Pasolini e Sciascia" di Salvatore Bellavia, "Pasolini e Pirandello" di Stefano Milioto, "Pasolini nella narrativa" di Zino Pecoraro con la partecipazione di Lia Rocco in "Supplica a mia madre" di Pier Paolo Pasolini, Maria Grazia Castellana in "Medea" da Euripide, Nonò Salamone in "Come sono le nuvole" di Pasolini-Modugno e "Il soldato di Napoleone" di Pasolini-Endrigo. Ed ancora il maestro Domenico Mannella proporrà "Bach: la passione di Matthaus - La Siciliana" in riferimento al film "Accattone".

Interventi di Dino Barone e Mario Gaziano, Regia televisiva di Diego Romeo.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.