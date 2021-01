"Ricordando Leonardo Sciascia", una mostra in via Atenea delle foto di Angelo Pitrone

Anniversario dalla nascita di Leonardo Sciascia, il "Pirandello stable festival" di Mario Gaziano inagura a Porta di Ponte la mostra di manifesti "Ricordando Sciascia, Pensieri e parole" che celebrerà il genio di Racalmuto con foto d'autore di Angelo Pitrone,

La mostra sarà allestita in via Atenea nelle vetrine di Pegaso Università telematica, circolo sociale "Feace", galleria d'Arte Minacori, libreria Editrice Alessandro Accursio Tagano, libreria Mondadori, area culturale Stoai della camera di Commercio, l'ex circolo dei combattenti di San Giuseppe, la vetrina ex Filippini dei Pupi Siciliani del maestro Guarneri.