Casa Barbadoro, tornano le cene gourmet nella Valle dei Templi

Al via dal primo settembre le cene gourmet del venerdì a Casa Barbadoro, l'antico casale sotto il Tempio della Concordia che il Parco archeologico della Valle dei Templi, diretto da Roberto Sciarratta, ha restaurato per allestirlo e trasformarlo in uno spazio dedicato alla cucina, ai sapori del territorio e alla cultura.

Il primo appuntamento, venerdì 1 settembre, sarà dedicato al Marsala, alla presenza di Franco Rodriguez, grande esperto e cultore del Marsala, da pochi mesi responsabile AIS Sicilia per la divulgazione storica, culturale e vitivinicola dell'enologia siciliana. Il vino sarà abbinato ai diversi piatti del menu: tartare di vacca cinisara al timo, cialda di sesamo croccante e ricotta all'arancia, maccheroncini al pesto di pomodoro secco e mandorle con tartare di gambero rosa, hamburger di pesce e cime di rapa, cipolla rossa caramellata, cialda allo zafferano e dulcis in fundo raviolo di ricotta e pistacchio.

Un progetto legato a Diodoros, il "paniere" di prodotti nati e coltivati in aree della Valle dei Templi libere da monumenti e reperti. Fiore l?occhiello delle esperienze di gusto a Casa Barbadoro, ideate dal manager Fabio Gulotta, sono le ?Cene Gourmet del venerdì? per sole 80 persone per volta, con approfondimenti tematici con esperti ma anche narrazione, storia, conoscenza del territorio e dei suoi prodotti e intermezzi artistici.

Ad arricchire la prima cena sarà il quartetto jazz di Arabella Rustico, con Carmelo Salemi alla tromba, Roberto Macrì al piano e Carmelo Graceffa alla batteria. La band offre un coinvolgente repertorio che esplora brillantemente le sfumature della tradizione jazzistica. Arabella Rustico, contrabbassista cantante, guida il gruppo con la sua voce unica, mentre gli altri membri contribuiscono con strumenti diversi per creare un'esperienza musicale avvincente e coinvolgente. La loro musica incarna l'anima del jazz, mescolando melodie sofisticate e improvvisazioni emozionanti, regalando agli ascoltatori un viaggio avvincente attraverso il mondo sonoro del jazz classico reinterpretato in chiave contemporanea.

L'appuntamento successivo (8 settembre) sarà invece tutto per il pistacchio: Casa Barbadoro ospiterà la presentazione del Fastuca fest, la sagra del pistacchio che si svolge a Raffadali dal 15 al 17 settembre. E ovviamente, se di pistacchio si deve parlare, è anche giusto che finisca nei piatti, in tutti i piatti del menu.

Il 15 settembre ci si dedicherà alle ricette di recupero: in cucina non si butta niente, e allora spazio alle polpette di carne, di pesce, di verdura, e tante altre, recuperando quel filo gustoso che si annoda proprio a Marco Gavio Apicio, considerato il primo chef della storia.

Per info, prenotazioni e ticket www.coopculture.it