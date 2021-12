"Agrigento Cooking Show": i migliori chef della città insieme per la cena natalizia di beneficenza

“Uovodiseppiamare”, “Le Boccerie”, “Il Re di Girgenti” e “Osteria Ex Panificio”: quattro riferimenti assoluti nella città dei templi, per quanto riguarda la cucina di qualità, si uniscono per dare vita a un evento benefico: la “Cena di Natale” per raccogliere fondi da devolvere all’associazione “Volontari di strada” che si occupa di sostenere le famiglie indigenti.

Tre chef, protagonisti di “Agrigento Cooking Show”, lavoreranno insieme nella stessa cucina: l’appuntamento è martedì 14 dicembre alle 20,30 all’agriturismo “Passo dei Briganti” a Villaseta. Lo faranno a titolo gratuito coinvolgendo anche gli amici della sezione agrigentina dell’Associazione italiana sommelier che abbineranno i vini per ogni portata.

Tolte le spese, il resto del ricavato andrà interamente ai “Volontari di Strada”.

Tutti coloro che intendono partecipare, unendo il piacere di una cena di qualità ad un gesto di solidarietà per i meno fortunati, possono prenotare telefonando al 328 2769725.