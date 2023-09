Celebrazioni in onore di Rosario Livatino, 8 giorni di appuntamenti: ecco il programma

Dal 21 al 25 settembre, giorno dell'anniversario, ma anche nella mattinata del 16 settembre si svolgeranno le celebrazioni in onore del giudice beato Rosario Livatino nell’anniversario della sua morte per mano della mafia.

Il 16 settembre, a Canicattì al centro culturale intercomunale di via Milano, sarà inaugurata la mostra "S.T.D. Rosario Livatino…Nella sua terra". Sarà allestita dall’associazione “Amici del giudice Rosario Livatino” alla presenza del vicario generale don Giuseppe Cumbo, del presidente di Azione Cattolica Agrigento Salvatore Scibetta e dell'autore Roberto Mistretta.

”E' con tanto orgoglio che annunciamo lo svolgimento della mostra dedicata a Rosario Livatino - dice Giuseppe Palilla, presidente dell'associazione dedicata al magistrato beato e suo compagno di liceo - sia perché si svolgerà a Canicattì e sia perché è una delle poche tappe in Sicilia e l'unica nella zona centro-meridionale. Altre tappe saranno a Messina, Trapani e Palermo per pochi giorni. E' stato un impegno non indifferente. Speriamo che la comunità gradisca".

Il programma

Il 16 settembre alle 9 l’apertura della mostra con i saluti delle istituzioni. Alle 10 presentazione del libro “Rosario Livatino. L’uomo, il giudice e il credente” con Giuseppe Palilla, Salvatore Scibetta e Roberto Mistretta. Conclusioni affidate a don Giuseppe Cumbo.

Il 20 settembre alle 20,30 la veglia di preghiera nella chiesa di San Domenico con fiaccolata fino al mezzobusto del giudice Livatino collocato nello spartitraffico antistante la chiesa di San Diego.

Il 21 settembre alle 10,30, nella chiesa di San Domenico, la celebrazione eucaristica per l’anniversario dell’ omicidio presieduta dall’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano. A mezzogiorno, in contrada San Benedetto, omaggio alla "Stele Livatino" da parte delle Istituzioni, dell’Anm e di monsignor Damiano con la contestuale consegna dei “quaderni” realizzati dalla Camera di commercio nel corso di un progetto sulle aziende confiscate e sul loro riutilizzo a fini sociali. Alle 20,30, al teatro Sociale, la rappresentazione di “Anime”.

Il 22 settembre il matinée “L’unica scelta possibile”, a cura dell’istituto comprensivo Giovanni Verga, al teatro Sociale. Alle 16 l’incontro tra l’associazione “Amici del giudice Rosario Angelo Livatino” e gli studenti dell’Università Bicocca di Milano.

Il 24 settembre alle 19 la chiusura mostra "S.T.D. Rosario Livatino…Nella sua terra".

25 settembre alle 10 l’omaggio alle tombe dei giiudici Saetta e Livatino al cimitero di Canicattì. Alle 10,30, nella chiesa di San Diego, la celebrazione eucaristica per l’anniversario dell’omicidio del giudice Saetta. A mezzogiorno l’omaggio al cippo di contrada Gulfo Vecchio sulla strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Nel pomeriggio l’inaugurazione della sala convegni ”Giudici Livatino e Saetta” nel “Centro di attività e studi per la salvaguardia della legalità e dal rischio derivante dalla criminalità” in via Mariano Stabile. Seguirà l’intitolazione della villa comunale di viale della Vittoria a Stefano Saetta.

Il 3 ottobre i “Madonnari disegnano la Legalità" nel cortile della scuola De Amicis in via De Gasperi.

Il 29 ottobre la solennità liturgica del beato Livatino.