"Lettere a Francesca": al museo archeologico si presenta il libro sul caso Tortora

Un caso eclatante di errore giudiziario e gogna mediatica: ancora oggi la vicenda che colpì Enzo Tortora continua ad essere un esempio emblematico di “malagiustizia” tutta italiana.

Venerdì 10 maggio alle 17, nella sala Fazello del museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento, sarà presentato il libro “Lettere a Francesca” di Enzo Tortora.

Un libro che nasce dall'incontro di Francesca Scopelliti della Fondazione Enzo Tortora con l'Unione delle Camere Penali Italiane, proponendosi come uno strumento utile a continuare la straordinaria battaglia politica che un uomo retto e coraggioso ha combattuto fino all'ultimo insieme al suo Partito radicale per l'affermazione della responsabilità civile dei magistrati, della terzietà del giudice, della separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante nonché della cultura di un processo penale che non venga inquinato dal circo mediatico-giudiziario. La prefazione è firmata da Giuliano Ferrara.

L’appuntamento al museo prevede i saluti dell’avvocato Vincenza Gaziano, presidente dell’Ordine degli avvocati di Agrigento.

Interverranno Francesca Scopelliti, il curatore del libro Giacomo Frazzitta (avvocato), il presidente della Camera penale di Agrigento Angelo Nicotra e il giornalista investigativo Franco Castaldo. Modera Claudia Badalamenti, responsabile della comunicazione istituzionale e relazioni pubblico di “Empedocle Consorzio universitario Agrigento”.