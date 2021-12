Casa Pirandello, i "Martedì letterari" con la chitarra di Osvaldo Lo Iacono

Appuntamenti di fine e inizio anno nella casa-museo di Luigi Pirandello al Caos tra visite guidate, laboratori e serate letterarie

C’è il secondo dei “Martedì letterari” pirandelliani, declinato sul filo della musica: sono due degli appuntamenti gratuiti che CoopCulture ha organizzato per salutare il nuovo anno e presentare il nuovo allestimento della casa-museo realizzato dalla Soprintendenza dei Beni culturali di Agrigento.

E poi un vero bosco incantato, popolato da elfi ballerini, principesse luccicanti, re con le corone di cartone e vecchi signori ingobbiti: i personaggi delle favole scendono in campo per animare il periodo delle feste.

Domenica (2 gennaio) dalle 17 in poi gli artisti della Casa del Musical, guidati da Marco Savatteri, invaderanno pacificamente la casa-museo per presentare “Il bosco incantato”, vera e propria opera musicale: un modo per parlare di tematiche ambientali, del bisogno di essere più “green” e attenti al pianeta sul filo della musica e della leggerezza. “Il bosco incantato” – che in questi giorni sta girando la Sicilia – ritorna dunque a casa, nella città dove ha sede la compagnia. A corredo dello spettacolo, Casa Pirandello ospiterà anche la visita guidata al museo appena riallestito in modalità 4.0 e laboratori di teatralizzazione dedicati alle famiglie. Il tutto riscoprendo la storia di uno dei drammaturghi più importanti del Secolo breve, attraverso i suoi scritti, le lettere, gli oggetti personali che con questo nuovo allestimento multisensoriale, paiono prendere vita.

E naturalmente, dopo il primo “Martedì pirandelliano” dedicato alla novella “Ciaula scopre la luna”, arriva il secondo che è fissato per il 4 gennaio alle 16,30: la chitarra di Osvaldo Lo Iacono accompagnerà il pubblico alla scoperta della Girgenti dei secoli scorsi. Un nuovo modo per “leggere” i musei che diventano luoghi di accoglienza, condivisione ed incontro con il territorio.

I posti disponibili sono 12. Prenotazioni: www.coopculture.it.

Si entra solo se dotati di green pass e mascherina FFP2.