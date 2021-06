La casa del Beato Rosario Livatino apre le porte: organizzata una visita guidata

Prezzo non disponibile

La casa del giudice Beato Rosario Livatino, principale luogo della memoria, dal giorno della sua morte ad oggi è rimasta li, senza che nessuno abbia avuto il coraggio di spostare un quadro o una penna dal suo scrittoio.

Sabato 3 Luglio il gruppo InnoviAmo Canicattì, grazie alla disponibilità della proprietaria e dei gestori, organizza una visita guidata nella dimora della famiglia Livatino, alla scoperta dei luoghi in cui si è formata la straordinaria personalità del nostro Beato.

La visita, della durata di circa mezz'ora, ci riporterà i partecipanti indietro nel tempo, per conoscere alcune curiosità sul percorso di formazione cristiana e professionale del magistrato martire.

Lo stesso giorno, la cappella di famiglia del Beato, situata nel cimitero di Canicattì, rimarrà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.

Alle ore 9.30 il gruppo InnoviAmo Canicatti deporrà un mazzo di fiori sulla tomba del Beato.

Poi ci si trasferirà in via Regina Margherita dove è situata la casa per dare inizio alle visite guidate.

La visita è gratuita ed aperta a tutti, bimbi inclusi (massimo 50 parsone).