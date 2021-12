Casa del musical: Ciaula e gli altri personaggi pirandelliani rivivono al Caos

Prezzo non disponibile

Personaggi pirandelliani immortali, come Ciaula, rivivono attraverso gli appuntamenti promossi da Coopculture durante il periodo delle feste.

La Casa de musical propone degli eventi che raccontano il mondo con gli occhi vergini di Ciaula, “caruso” trentenne che tutti trattano con sufficienza: ma Ciaula troverà un’amica proprio nella luna che gli illuminerà la strada. Dalla penna di Luigi Pirandello, nacque nel 1912 una delle novelle più impalpabili, popolata dai personaggi che abitavano la zolfara; Ciaula, l'ultimo degli ultimi, Zi’ Scarda cieco da un occhio e il bieco Cacciagallina.

Primo appuntamento martedì 28 dicembre dalle 17 alla Casa-museo Pirandello al Caos, per una lettura teatralizzata della novella seguita da un laboratorio per i più piccoli.

La performance, con ingresso gratuito, fa parte delle iniziative organizzate da CoopCulture nel periodo natalizio per coinvolgere le famiglie.

La lettura teatralizzata, in collaborazione con Fondazione Teatro Luigi Pirandello, parte dal testo del drammaturgo riadattato dal regista Marco Savatteri e interpretato dai giovani attori che si muoveranno tra visitatori, parole e nuovi allestimenti.

Al termine, i più piccoli potranno partecipare ad un piccolo laboratorio d’arte dove potranno disegnare i personaggi che avranno conosciuto attraverso le letture, animandoli con l'aiuto e la collaborazione degli attori della Casa del Musical.

Il programma stilato da CoopCulture e accessibile gratuitamente su prenotazione, andrà avanti fino al 4 gennaio con le visite in italiano e in inglese dedicate al nuovo assetto della Casa-museo: dal progetto multimediale di valorizzazione che andrà di pari passo alla storia del drammaturgo. Domenica 26 e lunedì 27 dicembre, tra l’altro, alle 11, alle 12, alle 16 e alle 17, sarà proposto un percorso tra i protagonisti e le storie del Natale che sbucano dai testi del drammaturgo che spesso ha raccontato degli umili e dei dimenticati.

Ed ancora, il 2 gennaio alle 11 e alle 16, Capodanno a Casa Pirandello: visite no stop per le famiglie, laboratorio e intrattenimento per i bambini, sempre a cura della Casa del Musical.

La Casa-museo Pirandello, da poco restituita alle visite dopo un complesso riallestimento che l’ha resa un museo di ultima generazione, è aperta dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19,30. La biglietteria chiude mezz’ora prima della chiusura. La tomba dello scrittore può essere visitata fino a un’ora prima del tramonto.

Il programma:

26 e 27 dicembre alle ore 11, 12, 16 e 17

“La famiglia al museo: Natale a Casa Pirandello”.

28 dicembre e 4 gennaio alle 17

“I Martedì pirandelliani” con la Fondazione Teatro Pirandello

2 gennaio alle 11 e alle 16

Capodanno a Casa Pirandello con la Casa del Musical.