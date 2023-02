”Rivediamoci in maschera”: a Sciacca l’anteprima di quello che sarà il ritorno del Carnevale dopo il Covid

Il 18, 19 e 21 febbraio, a Sciacca, tre giorni di spettacoli per una sorta di anteprima di quello che sarà il grande ritorno del Carnevale nella città delle terme dopo lo stop imposto dal Covid. Quest’anno le sfilate dei carri, infatti, si svolgeranno alla fine di maggio.

Ma intanto è stata organizzata questa manifestazione che s’intitola “Rivediamoci in maschera”: animazioni, balli, poesia con l’allegria e l’energia coinvolgente di tanti protagonisti. Si svolgerà in piazza Angelo Scandaliato dove, per l’occasione, saranno istallati dei manufatti in cartapesta.

Il programma

Sabato 18 febbraio, alle 19 in piazza Scandaliato, apertura della manifestazione con le esibizioni delle scuole di ballo “Manuela Dance” di Emanuela Angileri, “La Excelencia” di Roberto Giglio e animazione di Vinz Termine.

Alle 21,30 “Sogni di Carnevale, tra passato, presente e futuro”: spettacolo di poesia con Pippo Graffeo con esibizioni della scuola di danza “La Excelencia” di Roberto Giglio.

Domenica 19 febbraio, alle 11 in piazza Scandaliato, il “Carnevale dei bambini” con Vinz Termine e le esibizioni delle scuole di ballo “Manuela Dance” e “La Excelencia”.

Alle 20,30 “Il fantastico mondo dei burattini”, spettacolo della scuola di danza “Pluma”.

Alle 21,30 “Abracadabra Show”, revival degli inni delle precedenti edizioni del Carnevale di Sciacca.

Martedì 21 febbraio, alle 20,30 in piazza Scandaliato, “Il Carnevale Danza”: esibizione delle scuole di ballo “Manuela Dance”, “La Excelencia” e animazione di Vinz Termine.

Alle 21,30 viene infine riproposto lo spettacolo “Sogni di Carnevale, tra passato, presente e futuro”, sempre con Pippo Graffeo e la scuola di danza “La Excelencia”.