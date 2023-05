Carnevale di Sciacca, il programma completo della manifestazione che ritorna in grande stile dopo la pandemia

Prezzo non disponibile

Definito ufficialmente il programma del Carnevale di Sciacca che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 e sabato 27 e domenica 28 maggio. Una delle novità più importanti dell’edizione 2023 che segna il ritorno in grande stile della manifestazione dopo la pandemia è quella delle sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati anche nelle ore mattutine delle domeniche. E’ stato deciso così per coinvolgere ancora di più le famiglie, i bambini e tutti quei visitatori con esigenze particolari che potranno seguire la kermesse in orari più adatti a loro.

Sabato 20 maggio

Ore 15:00 – In piazza Saverio Friscia. Cerimonia d’inaugurazione del Carnevale: il sindaco consegna le chiavi della città al Re del Carnevale Saccense Peppe Nappa.

Ore 15:15 - Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati con partenza da piazza Saverio Friscia e arrivo in piazza Angelo Scandaliato.

Ore 19:00 – In piazza Scandaliato lo spettacolo di Carnevale con i gruppi che accompagnano i carri. Conducono Sasà Salvaggio, Roberta Mandalà e Giovanni Bilello. Ospite Francesca Rettondini.

Domenica 21 maggio

Ore 11:00 - Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati con partenza da Viale della Vittoria.

Ore 11:30 - In piazza Scandaliato il Carnevale dei bambini e animazione. Conducono Vinz Termine e Giovanni Giglio.

Ore 16:00 - Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati e arrivo in piazza Scandaliato.

Ore 19:00 - in piazza Scandaliato lo spettacolo di Carnevale con i gruppi che accompagnano i carri. Conducono Sasà Salvaggio, Roberta Mandalà e Giovanni Bilello. Ospite Matilde Brandi.

Sabato 27 maggio

Ore 15:00 - Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati con partenza da Viale della Vittoria e arrivo in piazza Angelo Scandaliato.

Ore 19:00 - In piazza Scandaliato lo spettacolo di Carnevale con i gruppi che accompagnano i carri. Conducono Sasà Salvaggio, Roberta Mandalà e Giovanni Bilello. Ospite Manuela Arcuri.

Domenica 28 maggio

Ore 11:00 - Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati con partenza da Viale della Vittoria.

Ore 11:30 - In piazza Scandaliato il Carnevale dei bambini e animazione. Conducono Vinz Termine e Giovanni Giglio.

Ore 16:00 - Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati e arrivo in piazza Scandaliato.

Ore 19:00 - In piazza Scandaliato lo spettacolo di Carnevale con i gruppi che accompagnano i carri. Conducono Sasà Salvaggio, Roberta Mandalà e Giovanni Bilello. Ospite Stefania Orlando. A conclusione della serata, il tradizionale rogo del carro di Peppe Nappa in piazza Scandaliato.

Previste anche delle iniziative collaterali che si svolgeranno nel centro storico

Dal 19 al 28 maggio, al Circolo di cultura, si potrà visitare la mostra fotografica "SciacCarnevale...scatti in festa" organizzata dall'associazione ”L'AltraSciacca”.

Dal 20 al 28 maggio, nell’atrio del museo Scaglione, “Tesori di terra e di mare”.

Il 21 maggio, in piazza Sandaliato, il raduno Instagram intitolato “Instameet Igers Agrigento” in collaborazione con le associazioni “L’AltraSciacca” e “Siciliansays”.

Il 20, 21, 27 e 28 maggio gli spettacoli di artisti da strada lungo il circuito delle sfilate nelle piazze adiacenti.