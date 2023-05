Carnevale con Shakalab e Boro Boro a Canicattì: la kermesse si svolgerà a giugno per evitare il maltempo

Se il programma del Carnevale di Sciacca non è stato modificato, a Canicattì invece non hanno voluto correre il rischio di rovinare la festa a causa del maltempo. E dunque nella città dell'Uva Italia il Carnevale sarà praticamente a ridosso dell'estate: rinviato da maggio a giugno. Si tratta della prima edizione della kermesse in maschera fuori stagione. Un weekend di metà giugno tra sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati. Tre giorni di festa con discoteca in piazza e musica dal vivo

L'evento è promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Corbo insieme al Comitato Piazza Dante. Inizialmente programmato da venerdì 19 a domenica 21 maggio, è stato spostato di un mese: si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Tra gli ospiti speciali figurano il gruppo reggae siciliano “Shakalab” e il rapper torinese Boro Boro che ha da poco lanciato la sua hit estiva “Delincuente” cantata con Elettra Lamborghini. Insieme terranno un concerto sabato sera.

Si tratta della primissima edizione del “Carnevale estivo canicattinese” che prevede dunque le classiche sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati per le vie principali della città. Tra i carri più attesi figura quello che si è classificato al primo posto a Viareggio. Presenti anche più di 50 figuranti con le più belle maschere di Sicilia provenienti da Misterbianco.

Il programma

Venerdì 16 giugno alle 9,30 l’esibizione della scuola di ballo e la sfilata dedicata alle scuole. Alle 18 la cerimonia inaugurale del “Carnevale estivo” e alle 18,30 la prima sfilata con i figuranti di Misterbianco e la mostra dei carri allegorici. Dalle 23,30 fino alle 4 del mattino, in piazza Dante, la discoteca in piazza.

Sabato 17 giugno alle 18 la sfilata dei “Costumi più belli della Sicilia” e l’esibizione delle scuole di ballo in viale Regina Margherita con mostra dei carri allegorici e la distribuzione di dolci tipici. Alle 23,30 il concerto in piazza Dante di Boro Boro e gli Shakalab con dj set conclusivo fino alle 5 del mattino. Per assistere al concerto è previsto il pagamento di un biglietto acquistabile qui.

Domenica 18 giugno alle 10,30 lo spettacolo di animazione per bambini, la sfilata dei “Costumi più belli della Sicilia” e delle scuole di ballo con la mostra dei carri allegorici. Alle 21 la premiazione e l’esibizione delle scuole di ballo. Alle 22,30, fino alle 3 del mattino, la discoteca in piazza Dante.