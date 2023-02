“Carnevale del mandorlo”, il martedì grasso si festeggia con una sfilata in centro

Ultimo giorno di Carnevale, il martedì grasso che quest’anno cade il 21 febbraio, con una manifestazione che coinvolge grandi e piccini in una sfilata all’aria aperta per le vie del centro di Agrigento. Un’occasione per festeggiare in maschera la fine del Carnevale 2023 ma soprattutto per prepararsi all’arrivo della festa del “Mandorlo in fiore” che avrà inizio il primo weekend di marzo.

Non a caso questo appuntamento si chiama “Carnevale del mandorlo”. Ci si ritroverà alle 9,30 in piazza Marconi, alla Stazione, per prendere parte al raduno mascherato e partecipare al corteo. Evento promosso dalla Pro Loco, dalla “Compagnia del Nove” e dalla “Casa del musical”.

In particolare gli alunni vestiti in maschera delle scuole “Agrigento Centro”, “Rita Levi Montalcini” ed “Esseneto” daranno vita ad una passeggiata da piazza Marconi fino a Piazza Cavou dove si svolgerà la cerimonia di saluti da parte degli istituti e si terranno presentazioni dei laboratori scolastici arricchite anche dalla presenza della “Casa del musical” e della “Compagnia del Nove” che allieteranno il pubblico con rappresentazioni che celebrano la primavera e il suo avvento, ovvero il tema che caratterizza l’intera manifestazione del “Mandorlo in fiore”. Prevista la partecipazione di un migliaio di bambini.