Torna dopo la pandemia il "Carnevale licatese“: ecco il programma

Dopo due anni di stop dovuti della pandemia, torna il Carnevale licatese, proposto dall’Amministrazione comunale e dall'associazione "Fb Golden Events” diretta da Francesco Bellia.

Il programma si svolgerà a partire dalla mattina di domenica 19 febbraio presso la villa comunale “Regina Elena”, per concludersi nella serata di martedì 21 febbraio in piazza Progresso. In particolare, domenica 19 Febbraio, alle ore 10,30, ci sarà animazione con musica e balli e offerta di gadget e dolci tipici carnevaleschi alla villa Comunale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16,30 prenderà il via una sfilata in maschera per i bambini per le vie del centro storico, con raduno in piazza del Carmine e percorso verso corso Umberto, piazza Linares, via Nazario Sauro, piano Mangiacasale, che si concluderà, in serata in piazza Sant’Angelo con uno spettacolo di animazione e l’esibizione di artisti di strada, mangiafuoco, giocolieri, trampolieri, a cura della compagnia “Joculares”.

Lunedì 20, a partire dalle 10 è prevista la sfilata in maschera delle scolaresche per le vie del centro storico: piazza del Carmine, piazza Progresso, corso Umberto, piazza Linares, via Nazario Sauro, piano Mangiacasale, con conclusione in piazza Sant’Angelo entro le ore 13. Sarà prevista animazione musicale durante il percorso, che si concluderà con l'offerta di dolci tipici di carnevale e gadget.

Ancora da definire il programma della serata conclusiva, cioè il martedì grasso, in attesa delle dovute autorizzazioni da parte della Questura.