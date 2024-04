Controllare la salute del cuore in barca: settimana di screening gratuiti al porto di Sciacca

Orario non disponibile

Saranno 8 giorni di eco-cardiogrammi gratuiti per prevenire ictus e infarto. Farà a tappa a Sciacca, dal 22 al 28 aprile, l’iniziativa denominata “Cardioteam - Una vela per il cuore”, la campagna di screening del cuore promossa da “Cardioteam foundation Onlus”, in collaborazione con la Lega navale italiana.

Nel porto saccense ci sarà “Dulcinea”, l’imbarcazione che è partita a settembre da Genova e che sta portando lungo le coste italiane la prevenzione dell'ictus e dell'infarto (a tutt'oggi una delle principali cause di mortalità e invalidità in Italia). Ora si fermerà nel porto di Sciacca.

“Dulcinea” è infatti la barca attrezzata di sonographer ed eco-cardiogramma wireless che gira l’Italia toccando circa 30 porti in 12 mesi ed effettuando oltre 3000 eco-cardiogrammi gratuiti a soggetti da 50 a 75 anni.

“Salire a bordo è facilissimo”, spiegano i promotori dell’iniziativa. “Per chi ha tra i 50 e i 75 anni e vuole sottoporsi all’eco-cardiogramma gratuito è necessario prenotarsi qui. L’agenda delle prenotazioni è disponibile nei giorni precedenti l’approdo in ogni porto.

Tutti possono contribuire donando uno o più miglia nautiche sul sito della Rete del Dono, nella pagina dedicata al progetto qui. Tutte le persone dai 50 ai 75 anni che saranno sottoposte ad eco-cardiogramma riceveranno l’esito del test e una brochure sullo stile di vita da adottare per prevenire infarto e ictus. Nella tenda di Cardioteam foundation Onlus, allestita per circa una settimana in ogni porto di approdo, si farà formazione su alimentazione, attività fisica, controllo della pressione arteriosa, del diabete e del colesterolo nel sangue.