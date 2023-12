Capodanno in piazza a Casteltermini: in consolle Alex Gaudino, Luca Onestini e Miss Even Dj

Un disco party sotto le stelle, in piazza Duomo a Casteltermini, allo scoccare della mezzanotte. Si festeggerà così l’arrivo del 2024 con una grande festa che vedrà a partecipazione, in consolle, di 3 ospiti d’eccezione: Alex Gaudino, Luca Onestini e Miss Even Dj.

Alex Gaudino è un dj produttore di lungo corso, in attività ormai dai primi anni Novanta. E’ stato lui a fondare, in quel periodo, la storica etichetta discografica “Rise” insieme a Giacomo Maiolini, proprietario della “Time Records”. In quel periodo, con la “Rise”, uscirono brani che hanno fatto la storia della musica dance come quelli di The Tamperer, Robbie Rivera e Black Legend. Inoltre Alex Gaudino è autore della hit “Destination Calabria” che conquistò l’Europa e che ancora oggi viene spesso proposta nei dj set di tutto il mondo.

Luca Onestini, dopo i primi passi da calciatore, ha vinto il titolo di “Mister Italia 2013” per poi passare da un reality show all’altro: “Temptation Island”, “Uomini e donne” e “Grande Fratello Vip”.

Miss Even Dj, palermitana, è una delle figure di punta della nightlife siciliana.

Dj resident Salvo G, Angel B, Tano F. Vox Peppe Jay. La partecipazione all’evento è gratuita.