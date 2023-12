Capodanno al Koveed Disco Club, ospite il dj producer Albert Marzinotto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sarà il dj producer Albert Marzinotto l’ospite speciale del party di Capodanno al Koveed Disco Club di Racalmuto in contrada Zaccanello sulla strada statale 640. In consolle, per tutta la notte, ci saranno anche Jo e Jody Corbo, Andrea Cassaro, Riccardo GaZ, Peppe La Rosa e Diego Di Falco con il sax di Gaetano Agrò. Performance circensi e coreografie affidate ad un corpo di ballo. Tutto a partire dalle 23,30 fino all’alba.

Albert Marzinotto proporrà un dj set versatile, imprevedibile ed eclettico abbracciando la più grande musica dagli anni ‘80 ad oggi, remixata con gusto ed esperienza in chiave moderna e con l’utilizzo dal vivo di drum machine e batteria elettronica. Negli anni, tra i suoi vari lavori discografici, ha remixato alcuni brani di Jovanotti partecipando con lui al Jova Beach Party. Ha inoltre vinto, nel 2015, il talent show “Top Dj” in onda su Sky.

Classe 1989 ed innamorato della musica fin da giovane, ha iniziato a studiare pianoforte e chitarra ottenendo ottimi risultati. A soli 13 anni ha scelto di diventare dj trovando la sua migliore espressione nella musica house.

La sua attività in studio si basa su una ricerca dettagliata di sonorità ed una collaborazione costante con musicisti, producer e colleghi dj. Le sue tracce sono state suonate dai migliori dj della scena underground (Loco Dice, Marco Carola, Nic Fanciulli, Luciano , Steve Lawler e molti altri). Tra le sue produzioni spiccano le collaborazioni con Pirupa e Tapesh.