Capodanno in piazza, Favara darà il benvenuto al 2024 con Silvia Mezzanotte e Dj Ross

Una serata ricca di musica, in piazza Cavour a Favara, per dare l’addio al 2023 ed accogliere il 2024. L’amministrazione comunale offrirà alla cittadinanza il concerto di Silvia Mezzanotte (ex cantante dei Matia Bazar con i quali ha vinto Festival di Sanremo 2002 con la canzone “Messaggio d’Amore”) e un dance party sotto le stelle con Dj Ross, per anni conduttore di “The bomb” su M2O e autore di numerose hit.

Ma le manifestazioni natalizie a Favara non saranno solo a Capodanno. La rassegna “Natale insieme”, in fatti finanziata dall’assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo, proporrà diversi eventi.

Sabato 23 dicembre alle 20, appuntamento con “Il Pasticcere” e con l’esibizione degli zampognari. Prevista un degustazione di dolci tipici.

Per la notte di Natale, il 24, dopo la messa in chiesa Madre, si svolgerà una processione con la collocazione del Bambinello nella grotta realizzata in piazza Cavour. Il tutto sarà accompagnato da canti tradizionali a cura del gruppo “Fabaria Folk”.

Il 30 dicembre l’accademia musicale “Free Melody” offrirà all’interno della chiesa Madre il concerto del coro “Free Melody”, del coro di voci bianche “Diade” e dell’orchestra “Demetra”.