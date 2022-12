Capodanno alternativo? Concerto acustico assaporando piatti etnici, ma solo per pochi

Una maniera del tutto alternativa per trascorrere l’ultima notte dell’anno: la cena etnica con musica dal vivo in acustico al Ginger People & Food di Agrigento in via Empedocle, proprio di fronte al parcheggio pluripiano.

In un ambiente raccolto e familiare, se ci si vuole distaccare dalla marea umana prevista in piazza Marconi per lo show di Achille Lauro, sarà servita una cena a tema con la musica dal vivo in acustico proposta da Stanislao Cassaro e Salvatore Scibetta. Pochi i posti disponibili.

Prenotazioni allo 0922 596151.