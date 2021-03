Un canto per Dante, concorso per video e immagini della biblioteca Cassar: l'evento

Il Comune di Sciacca, con l’Assessorato alla Cultura e la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, celebra Dante Alighieri con il concorso per video e immagini “Un canto per Dante” nel giorno in cui ricorre il Dantedì e nell’anno in cui ricorre il settecentesimo anniversario dalla morte. Il concorso ha avuto il patrocinio morale del comitato provinciale della società Dante Alighieri.

Da questa mattina sono pubblicati sul profilo Facebook Comune di Sciacca-Cultura le opere che sono pervenute numerose, con video e immagini, con autori grandi e piccoli, da tutta Italia.

Tante le scuole di ogni ordine e grado che hanno aderito, con studenti di Sciacca, Menfi, Licata, Favara, Canicattì, Ravanusa, Castelvetrano, Bari, Mantova. C’è un vignettista di Portogruaro (Venezia), una poetessa di Formia (Latina). Tante riflessioni, rivisitazioni, interviste impossibili, in chiave anche poetica e umoristica, della vita, del pensiero e dell’opera di Dante.

Si ringrazia quanti hanno voluto dare il proprio importante contributo culturale e di idee.

Tra le opere partecipanti, si farà una selezione per l’assegnazione dei premi in libri e un’ulteriore spazio che sarà creato all’interno di Sciacca Libri in festa – Maggio dei libri in programmazione.