Un canto per Dante, via al concorso: ecco cosa serve per partecipare

Il Comune di Sciacca, con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, celebra Dante Alighieri nell’anno in cui ricorre il settecentesimo anniversario dalla morte promuovendo un concorso per video e immagini.

Il concorso dal titolo “Un canto per Dante” viene indetto nell’ambito delle iniziative 2021 di “Sciacca Città che legge”, qualifica assegnata dal Cepell, il Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il bando, a firma dell’assessore alla Cultura Gisella Mondino e del dirigente del I Settore Michele Todaro, è pubblicato sul sito internet del Comune (www.comunedisciacca.it), con allegati i modelli da compilare: scheda di partecipazione e liberatorie.

Il concorso è aperto a tutti: ai lettori, agli scrittori, ai poeti, agli attori, agli studenti, agli amanti del Sommo Poeta, senza limiti di età.

Si può partecipare individualmente o in gruppo (si può rappresentare un’associazione, una scuola, un ente pubblico…) con un video di massimo 3 minuti o un’immagine.

Si chiede la lettura di versi di Dante, una riflessione, una vignetta, una dedica, un intervento serio o umoristico; un contributo storico, culturale, letterario, artistico, creativo per esaltare o rivisitare in modo originale la figura del Sommo Poeta.

Le opere ritenute meritevoli riceveranno premi in libri e saranno pubblicate nei canali internet del Comune di Sciacca (sito istituzionale, pagina Facebook, Youtube ecc.) il 25 marzo 2021 in occasione del Dantedì con la possibilità di essere riprese in successive occasioni, come nel Maggio dei Libri. Il materiale dovrà essere spedito entro il 19 marzo 2021.